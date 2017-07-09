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09 Temmuz 2017 12:56

Vali Güvençer’den 15 Temmuz programına davet

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türk halkının gösterdiği kahramanlıkla dünya tarihine adını yazdırdığı “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine bütün Manisalıları davet etti.

Vali Güvençer’den 15 Temmuz programına davet

09 Temmuz 2017 12:56


Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke olarak geçen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen ve gazi olan vatandaşlar, Manisa’da da anılacak. 5 gün sürecek “15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinliklerine Manisalıları davet eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Türk halkının 15 Temmuz gecesi milli iradeye sahip çıktığını ifade ederek, Türkiye’nin bu kahramanları unutmayacağını söyledi. Vali Güvençer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz yıl hainlerin girişimleriyle yapılmak istenen darbe, milletimizin iradesine sahip çıkmasıyla geri püskürtülmüştür. Türk Milleti 15 Temmuz gecesi destan yazmış, kahramanlığını dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. Bu kara gecede 250 asker, polis ve sivil vatandaşımız şehit düşerken 2 bin 193’ü de gazi olmuştur. Tarih yazan kahramanlarımızı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir kez daha saygıyla anacağız. Ayrıca 11 Temmuz tarihinden itibaren şehitlik ziyaretleri, sergiler, mevlidler, panel ve ağaç dikim törenleri düzenleyeceğiz. 15 Temmuz’un ruhuna uygun programlar hazırladık. Belediyelerimizin, üniversitemizin ve diğer kurumlarımızın destekleriyle gerçekleştireceğimiz bu etkinliklerimize tüm halkımızı davet ediyorum" diye konuştu.




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