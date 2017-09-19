Vali Güvençer’den Azerbaycanlı gazi çocuğuna içten sarılış

Çocuklara içten sarılarak hal hatır soran Vali Güvençer kendisine hediye edilen Azerbaycan bayrağını da alarak Azerbaycan’a Türk halkının selamlarını iletti.

19 Eylül Gaziler Günü Manisa’da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şube Başkanı Şener Tarım gerçekleştirdi. Türkiye’de her ailenin gazi ve şehidinin olduğunun altını çizen Tarım, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarihin her döneminde hür yaşamayı, bağımsızlığını ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur kaynağı saymıştır. Aziz milletimizin asırlardır Anadolu toprakları üzerinde vermiş olduğu varoluş mücadelesinin şifresi ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ sözlerinde saklıdır. Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de sınırlarımız içinde ve dışında dış destekli terör örgütlerinin tehdidi altındadır. Terör örgütlerinin hedefi ülkede karışıklık çıkarmak, Türk ordusunu yıpratarak Türkiye Cumhuriyetini bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek. Dolayısıyla emperyalist güçlerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr’in gerçekleştirilmesini sağlamaktır. Bugüne kadar sergilenen her türlü hainlik Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever asker, polis, güvenlik korucusu vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Asil Türk milletinin bağrından çıkan şanlı ve şerefli Türk ordusu dün olduğu gibi yarın da vatanımızın hürriyet ve bağımsızlığının en büyük güvencesi ve dayanağıdır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, hürriyet ve bağımsızlığımıza, göz dikilmesine ne biz ne de bizden sonraki nesiller hiçbir zaman müsaade etmeyecektir. İnanıyoruz ki kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak korunacaktır. 19 Eylül, muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan, fedekar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, Gaziler Günü’nüz kutlu olsun.”

Programın sonunda Manisa’ya düzenlenen bir program için gelen Azerbaycanlı gazi ve şehit çocuklarının yanına giden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukları kucaklayan ve hal hatır soran Vali Güvençer, kendisine hediye edilen Azerbaycan bayrağını alarak Azerbaycan’a Türk halkının selamlarını iletti.