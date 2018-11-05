Vali Güvençer'den Başkan Çerçi'ye övgü

Mehmet Çerçi'ye veda ziyareti gerçekleştirerek Yunusemre Belediyesinin şehre büyük emekleri geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan son Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Vali Mustafa Hakan Güvençer, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'yi ziyaret ederek vedalaştı. Güvençer, kendisini kapıda Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri ile birlikte karşılayan Başkan Çerçi ve ekibine teşekkür etti. “Sizler ile birlikte çalışma fırsatı bulduk” diyen Vali Güvençer duygularını, “Yunusemre Belediyesi çalışanları olarak bu şehre çok emekleriniz oldu. Allah emeklerinizi zayi etmesin. Hakkınızı helal edin. Hem ailenize hem de çalışma arkadaşlarınıza selamlarımızı iletin. Allah'a emanet olun.” sözleriyle aktardı.

Başkan Çerçi, Vali Mustafa Hakan Güvençer'in mülki amir olarak Manisa'ya güzel hizmetleri olduğunu ifade ederken; kendisine yeni görevinde başarılar diledi. Mustafa Hakan Güvençer, ziyaret sonunda anı defterini imzaladı.