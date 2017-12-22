Vali Güvençer’den Başkan Şirin’in babasına ’geçmiş olsun’ ziyareti

Vali Mustafa Hakan Güvençer, Turgutlu’da katıldığı OSB müteşebbis heyet toplantısının ardından Belediye Başkanı Turgay Şirin’in babası Hikmet Şirin’i evinde ziyaret etti. Kaymakam Uğur Turan ile birlikte Hikmet Şirin’e geçmiş olsun dileklerini sunan Vali Güvençer, “Turgutlu belediye başkanımızın babası olan Hikmet amcamıza bir geçmiş olsun demek istedik. Kendisi Turgutlu’da hatırı sayılır kişilerden biri. Turgutlu’ya daha önceki gelişlerimizde meşhur köftesinden yeme imkanı bulduk. Bir rahatsızlık geçirmiş şimdi de dinlenmeye çekilmiş. Görüyorum ki Hikmet amcamızın maşallahı var. Sağlığı yerinde. Allah ona uzun ömürler versin, onu başımızdan eksik etmesin” dedi.

Vali Güvençer’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Şirin ise “Manisa Valimiz Mustafa Hakan Güvençer’e ve değerli Kaymakamımız Uğur Turan’a bu ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Onları ağırlamaktan her zaman mutluluk duyuyoruz. Çok şükür babam Hikmet Şirin de sağlığına kavuştu. Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin” şeklinde konuştu.