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21 Haziran 2018 14:53

Vali Güvençer’den Beydere’de inceleme

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz’e ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Güvençer’den Beydere’de inceleme

21 Haziran 2018 14:53


Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz’e ziyarette bulunarak kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı. Geçtiğimiz Şubat ayında Beydere Tohum Sertifikasyon Test Müdürü olarak görevine başlayan Mustafa Deniz’in kendisini ziyaret etmesinin ardından iade-i ziyarette bulunan Vali Güvençer, Müdür Mustafa Deniz ile makamında bir süre görüşerek görevinin hayırlı olmasını temenni etti. Vali Güvençer daha sonra Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz ve ekibi ile üretim yapılan arazide yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Tohum Sertifikasyon Test Müdürü Mustafa Deniz, toplam bin 500 dekar alana sahip kurumun 600 dekarının kampüs, 900 dekarının üretim alanı olduğunu ve 54 çalışanı bulunduğunu belirtti. Deniz, “900 dekarlık üretim alanının 600 dekarında mısır, 80 dekarında yonca, 30 dekarlık meyve bahçesinde erik, şeftali, kiraz, zeytin ve incir gibi meyveler yetiştiriliyor. Deneme alanlarında ıspanak, yonca, ayçiçeği, pamuk, mısır, marul, kavun, karpuz ve sebze denemeleri yapıyoruz. Deneme alanlarında, farklılık, yeknesaklık ve durulmuşluk denemeleri yapılıyor. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri, toz kontrol denemelerimiz bulunuyor” diye konuştu.


Vali Güvençer, kurumun yaptığı çalışmaların Türk tarımı için önemine değinerek Müdür Deniz ve ekibine başarılar diledi.




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