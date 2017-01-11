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11 Ocak 2017 17:20

Vali Güvençer’den kurum ziyaretleri

Vali Güvençer’den kurum ziyaretleri

11 Ocak 2017 17:20

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Vergi Dairesi Başkanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığını ziyaret etti.
Vali Güvençer, ziyaretinde Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ile Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Serdar Pehlivan tarafından karşılandı. Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ile Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Serdar Pehlivan’ı makamlarında ziyaret eden Vali Güvençer, daha sonra gezdiği Mesir ve Alaybey Vergi Daireleri ve merkez müdürlüklerinde görev yapan personelden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vergi Dairesi Başkanlığı toplantı salonunda birim amirleri ile tanışma toplantısı da yapan Vali Güvençer’e Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar kurumun faaliyetleri hakkında sunum yaparak bilgilendirmede bulundu.
Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ve daire amirleri Vali Güvençer’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Vali Güvençer, yapmış oldukları çalışmalar nedeniyle Vergi Dairesi Başkan Vekili Ramazan Yaşar ve ekibini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



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