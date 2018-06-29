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29 Haziran 2018 14:33

Vali Güvençer’den kurum ziyaretleri

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, kurum ziyaretleri kapsamında Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu ile Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Vali Güvençer’den kurum ziyaretleri

29 Haziran 2018 14:33


Yoğun programında fırsat buldukça kurumları ziyaret ederek, kurum amirleri ve görev yapan personelin çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’yu makamlarında ziyaret etti. Ayrıca, Şehzadeler Kaymakamlığı hizmet binasında faaliyette bulunan Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Koordinasyon Merkezine giden Vali Güvençer, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener ve personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Güvençer, koordinatör Sevener ve personele çalışmalarında başarılar diledi.




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