Vali Güvençer’den kurum ziyaretleri

Yoğun programında fırsat buldukça kurumları ziyaret ederek, kurum amirleri ve görev yapan personelin çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Güvençer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu ile Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’yu makamlarında ziyaret etti. Ayrıca, Şehzadeler Kaymakamlığı hizmet binasında faaliyette bulunan Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Proje Koordinasyon Merkezine giden Vali Güvençer, AB Projeler ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ural Sevener ve personelinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Güvençer, koordinatör Sevener ve personele çalışmalarında başarılar diledi.