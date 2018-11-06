Vali Güvençer'den Manisa TSO'ya veda ziyareti

Manisa Valiliği görevinden mülkiye başmüfettişliği görevine atanan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'na veda ziyaretinde bulundu.

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer veda ziyaretleri kapsamında Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Meclis Başkanı Ümit Türek, yönetim kurulu başkan yardımcıları Arkın Şıktaşlı, Sezen Şenay, yönetim kurulu muhasip üyesi Muzaffer Topbaş, yönetim kurulu üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Galip Berk, Hüseyin Hasacar, Serhat Çetin, Tevfik Aslaner ve genel sekreter Filiz Kavaklı ile bir araya gelen Manisa Valisi Güvençer, Manisa'dan güzel anılarla ayrıldığını ifade etti. Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'in görev süresi boyunca güzel hizmetlere imza attığını belirterek, "Valimiz ile uyum içerisinde çalışma fırsatımız oldu. Bizlerin görüşleri ve düşüncelerine her zaman önem verdi. Manisa'nın gelişimi, kalkınması için başarılı çalışmalara imza attı. Tabi bu makamlar sürekliliği olan mevkiler değil. Ayrılıklarda her zaman bir hüzün oluyor. Bugünde yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte bu hüznü yaşıyoruz. Valimize bundan sonraki görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, meclis başkanı Ümit Türek ve yönetim kurulu üyeleri günün anısına Vali Mustafa Hakan Güvençer'e hediye takdiminde bulundular.