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20 Haziran 2018 12:54

Vali Güvençer’den minik Rüzgar’ın ailesine taziye ziyareti

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, geçtiğimiz günlerde sel felaketine maruz kalan Manisa’nın Selendi ilçesini ziyaret etti.

Vali Güvençer’den minik Rüzgar’ın ailesine taziye ziyareti

20 Haziran 2018 12:54

Güvençer, inceleme ziyaretinin ardından sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Vali Güvençer’e incelemelerinde Selendi Kaymakamı Erkut Pamuk, Selendi Belediye Başkanı Yasin Dumlupınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve diğer ilgililer eşlik etti. İlk olarak Selendi Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Güvençer, burada Kaymakam Erkut Pamuk’tan geçtiğimiz günlerde Selendi’de yaşanan sağanak yağışın ilçede meydana getirdiği hasar ile ilgili bilgi aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından ilçede yaşanan sağanak yağışta hayatını kaybeden Rüzgar Kemal Özdemir’in sel sularına kapıldığı yerde ve ilçede incelemelerde bulunan Vali Güvençer, ilçede meydana gelen hasarın giderilmesi için gereken desteğin verileceğini söyledi. Vali Güvençer ve beraberindekiler daha sonra Rüzgar Kemal Özdemir’in babası Süleyman Özdemir ve annesi Dudu Özdemir’e evlerinde taziye ziyaretinde bulundu. Burada, İlçe Müftüsü Ramazan Arba tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.




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