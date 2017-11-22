Vali Güvençer’den proje okuluna inceleme

Vali Güvençer’e incelemeleri sırasında Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ve Okul Müdürü Mehmet Kaya eşlik etti.

Okulu ziyaretinde öğretmenler ve öğrencilerle görüşerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan Vali Güvençer, sınıfları, konferans salonunu, bilgisayar sınıfını, kütüphaneyi, laboratuvarı, pansiyonu gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Güvençer, incelemenin ardından okulun eğitim öğretim hizmetleri bakımından her türlü donanıma sahip olduğunu belirterek, okuldan mezun olacak öğrencilerin arzu ettikleri mesleklere sahip olabilmeleri için istedikleri üniversitelerde eğitim almalarını, kendileri, aileleri ve milletimiz için hayırlı evlatlar olmalarını diledi.