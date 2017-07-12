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12 Temmuz 2017 16:48

Vali Güvençer’den yaralı askerlere ziyaret

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Kula İlçe Jandarma Komutanlığında bir askerin cinnet getirmesi sonucu silahla yaraladığı ve tedavileri süren askerleri Salihli Devlet Hastanesi’nde ziyaret etti.

Vali Güvençer’den yaralı askerlere ziyaret

12 Temmuz 2017 16:48


Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Gürsoy’dan yaralı askerler hakkında bilgiler alan Vali Güvençer, tedavileri süren Jandarma Er Emirhan Yaşaroğlu ve Kenan Dursun’a ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Salihli Devlet Hastanesi’nin tıbbi anlamda üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ifade eden Vali Güvençer “Rabbim sizleri ailelerinize bağışlamış. Sizleri vatan borucunu ödedikten sonraki hayatınızda başarılar diliyorum” dedi. Öte yandan yaralı askerlerden Cemil Arslanhan’ın Salihli Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Celal Bayar Üniversitesine sevk edildiği öğrenildi.


Vali Güvençer’e Salihli Devlet Hastanesi ziyaretine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa İl Jandarma Komutanı Albay Özcan Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz eşlik etti.


Manisa’nın Kula ilçesindeki jandarma karakolunda Salı günü sabaha karşı cinnet getiren bir asker, silahla vurduğu 3 arkadaşını şehit etmiş, 3 arkadaşını yaraladıktan sonra intihar etmişti.




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