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04 Temmuz 2018 17:19

Vali Güvençer’den yeni kaymakamlara tavsiye:

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer atamaları yeni yapılan ve pazartesi günü görevlerine başlayan Gördes, Selendi ve Köprübaşı ilçe kaymakam vekillerine ihtiyaç duydukları her konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, hizmetlerinde mutlaka vatandaş memnuniyetini ön planda tutmalarını istedi.

Vali Güvençer’den yeni kaymakamlara tavsiye:

04 Temmuz 2018 17:19


Geçtiğimiz pazartesi günü göreve başlayan Gördes Kaymakam Vekili Büşra Uçar, Köprübaşı Kaymakam Vekili Mehmet Sert ve Selendi Kaymakam Vekili Mehmet Can İrdelp Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i makamında ziyaret etti.


Kaymakamlar, Vali Güvençer’in kendilerini kabulü nedeniyle teşekkür ederek Manisa’da göreve başlamaktan duydukları memnuniyeti belirtti.


Vali Güvençer de genç kaymakamların mesleklerinin ilk yıllarında tarım, sanayi ve enerji bakımından önemli bir İl olan Manisa’nın en güzel ilçelerinde görev yapmalarının kendilerine çok şey katacağını belirtti. Görev süreleri boyunca vatandaş memnuniyetini göz önünde bulundurarak hizmet etmelerini isteyen Vali Güvençer, ihtiyaç duydukları her zaman kendilerine destek vereceğini söyledi.




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