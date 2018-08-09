Vali Güvençer’den YKS’de ilk bine giren öğrencilere teşekkür belgesi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)’de Türkiye Genelinde ilk 1000’e giren Manisa Fen Lisesi öğrencilerini kabul etti. Konuşmasında öğrencilerin gayretli çalışmalarının meyvelerini aldığına belirten İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, ”Bütün ailelerin, öğretmenlerin, bizlerin ve tabii ki öğrencilerimizin merakla bekledikleri hasılat dönemi diyebilirim. Bugün burada güzel bir vesileyle bulunuyoruz. Başta sizlerin olmak üzere, Sayın Kaymakamımızın destekleri, öğrencilerimizin kesintisiz gayretleri, ailelerinin fedakarlıkları ve milli eğitim camiamızın çalışmaları sonrasında, güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz. Manisa Fen Lisemiz, üniversite sınavlarında geçen yıllarda başarılı bir okul iken, bu seneki başarısı geçen yıllardaki başarısını da geçen, adeta tavan yapan bir görüntü meydana getirdi. Burada gördüğümüz son derece güzel ve genç evlatlarımız çoğu ilk 500’de olmak üzere Türkiye’de ilk 1000’in içerisine girmek gibi bir başarı elde ettiler. 2 milyon kişinin sınava girdiği bir ortamda 8’nci, 50’nci, 80’inci, 150’nci olmak gerçekten takdire fazlasıyla layık olan bir başarı oluyor. Sayın Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, Okul Müdürümüz de gençlerimize rehberlik ettiler, ben kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz adına sevinçlerimizi, kendi adımıza da memnuniyetimizi arz etmek istiyoruz” dedi.

Y-SAY’da 551,417 puan ile Türkiye 26’ncısı olan ve arkadaşları adına söz alan Tunahan Abalı kendilerini ağırladığı için Vali Güvençer’e teşekkür ederek, “Zorlu bir maratonun ardından, bu sınava girdik. Arkadaşlarım ve ben çok güzel başarılar elde ettik. Bu zorlu dönemde okulda zaman zaman yardıma ihtiyacımız oldu. Her zaman öğretmenlerimiz ve idari kadromuz yanımızda olarak, bu başarıda bize çok büyük yardımları oldu. Bugün burada kıvançla, mutlulukla, belki de biraz gururla bulunuyoruz. Bu başarıyı tabii ki, okulumuza, Manisa’mıza hediye etmek bizleri de gururlandırıyor” diye konuştu.

Öğrencilerin başarısından duyduğu mutluluğu ifade eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de, “Sınava giren bütün çocuklarımız bizim için son derece kıymetli, onların emekleri saygıya değer, sonuçta bu bir değerlendirme ve bir yarışma sınavıydı. İlahi takdirin çizdiği çerçevede her birimize farklı bir mecra önümüze açılıyor, farklı sorumluluklar yükleniyor. Kabiliyetlerimiz çerçevesinde bu çocuklarımızın bilim alanında, yükseköğretimde önlerinin açık olduğu, sınavda aldıkları puan ve derecelerle belli, ama bu onlara aynı zamanda bir sorumluluk da yüklüyor. Ancak onlar da çok iyi biliyorlar, bizler de çok iyi biliyoruz, onlar bu başarılarını sadece ve sadece çok çalışmalarına borçlu değiller. Onlar çalışmalarının yanı sıra durumlarını doğru değerlendirmek, kabiliyetlerini doğru ölçme, doğru hedefler koyabilme, çalışmalarını doğru organize edebilmenin de sonucunun hasılasını aldılar. Bu gösterdikleri başarı, hayattaki gerçek başarının mutlak teminatı değil belki, ama çok güçlü bir işareti” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Güvençer YKS Türkiye sıralamasına göre 26. Tunahan Abalı, 28. İlksen Mumcu, 101. Leyla Biçer, 169. Furkan Sakız, 171. Mustafa Atay, 262. Uğur Kurt, 311. Başak Karagöl, 453. Nurahsen Gürhan, 458. Ömer Yariçi, 460. Esra Kurt, 548. Ahmet Bozyel, 827. Gizem İbiş’in teşekkür belgelerini ve hediyelerini verdi.

Ziyarette Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Şengül, Manisa Fen Lisesi Müdürü Hüseyin Kırtaş, Müdür Yardımcısı Aslı Ergün ve derece yapan öğrenciler hazır bulundu.