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16 Haziran 2017 15:09

Vali Güvençer’e deprem konferansına davet

Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, oda üyesi Oğuz Yıldızhan ile birlikte Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek, “Manisa Depremleri Riskler ve Önlemler” konulu konferansa davet etti.

Vali Güvençer’e deprem konferansına davet

16 Haziran 2017 15:09


Ziyarette oda faaliyetleri hakkında bilgi veren Jeoloji Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi Kerem Kadir Oğuz, Manisa’daki Jeoloji, Jeotermal, yapı güvenliği ile ilgili eksikler ve yapılabilecekler hakkında görüşlerini sundu.


Oğuz, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası işbirliğiyle 22 Haziran Perşembe günü Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Manisa Depremleri Riskler ve Önlemler” konulu konferans hakkında bilgi verdi. Konferansa Dokuz Eylül Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Öztaş, Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinden Dr. Bülent Özmen ve Jeoloji Mühendisleri Odası Bilimsel Teknik Kurul Üyesi Dr. Murat Nurlu’nun katılacağını belirten Oğuz, Vali Güvençer’i konferansa davet etti.


Ziyaretleri nedeniyle konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Güvençer, programının müsait olması durumunda konferansa katılmaktan büyük bir memnuniyet duyacağını ifade etti.




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