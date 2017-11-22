Vali Güvençer’e keşkek ve cirit etkinliğine davet

SEL-DER Başkanı İrfan Akarsu, kendilerini kabul ettiği için Vali Güvençer’e teşekkür ederek dernek yönetimini tanıttı. Başkan Akarsu, 26 Kasım Pazar günü Salihli’de SEL-DER, Salihli Belediye Başkanlığı ve Selendi Belediye Başkanlığı işbirliği ile bu yıl 3. kez Keşkek, ilk kez cirit etkinliği düzenleyeceklerini belirterek Vali Mustafa Hakan Güvençer’in etkinliklerine katılımından mutluluk duyacaklarını söyledi. Başkan Akarsu, etkinliklerini her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirmek istediklerini dile getirdi.

Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Akarsu ve Yönetimine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin ilçeleri birbirine yakınlaştırdığını, hem Selendi’nin hem de Salihli’nin tanıtımında önemli rol oynadığını belirterek programının uygun olması durumunda etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

SEL-DER Başkanı İrfan Akarsu ziyaret sırasında Vali Güvençer’e üzerinde SEL-DER amblemi bulunan poşu hediye etti.