Vali Güvençer'e kırmızı dipli mumla yağlı güreş festivali daveti

Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek 23 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanında düzenleyecekleri 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline davet etti.

Mehmet Çerçi, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Başkan Çerçi ziyarette Vali Güvençer'e kırmızı dipli mum vererek 23 Eylül Pazar günü Ortaköy Mesire Alanında düzenleyecekleri 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline davet etti. Vali Güvençer'e kırmızı dipli mum ve davetiye takdim eden Başkan Çerçi, “Manisa yöresinde, Ege Bölgesinin en büyük yağlı güreş organizasyonunu biz yapıyoruz. Tesislerimizde de çok ciddi çalışmalar yaptık. Başpehlivan, altın kemer almış, Kırkpınar'da kürsüye çıkmış, birinci olmuş pehlivanlar da dahil olmak üzere ciddi bir katılım bekliyoruz. 23 Eylülde Ortaköy'de yağlı güreş organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Sizlerin de teşrifini bekliyoruz” dedi.

Türkiye'de 50'yi aşkın belediyenin üyesi olduğu, Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliğinin de Manisa'ya davet edildiğini aktaran Başkan Çerçi, “Edirne'nin, Elmalı'nın, Antalya'nın, Balıkesir Büyükşehir gibi pek çok Belediyenin üye olduğu; Yağlı Güreş Düzenleyen Belediyeler Birliğinin Meclis ve Encümen toplantısını bir iki gün öncesi, Cumartesi günü burada yapacağız. Tüm o Belediyeleri de davet ettik. Onlar da inşallah gelecekler. Hem cumartesi organizasyonuna, hem pazar organizasyonuna sizleri de bekliyoruz, teşrif ederseniz bizleri de mutlu edersiniz” şeklinde konuştu.

Vali Güvençer de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek davet için teşekkür etti ve programının uygun olması durumunda 3. Yuntdağı Yağlı Güreş Festivaline katılmaktan mutluluk duyacağını bildirdi.