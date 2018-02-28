Vatandaş istedi Başkan Karaçoban yerine getirdi

Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’ın talimatlarıyla vatandaşlara hak ettiği kalitede hizmet vermek için, gerek yol çalışmalarıyla gerekse ilçeyi geliştirmek adına hizmet veren Alaşehir Belediyesi, engelli vatandaşların da yüzünü güldürdü.

Alaşehir Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Beş Eylül Mahallesi Reddi İlhak Caddesinde ikamet eden vatandaş için engelli rampası yapım çalışmalarına başladı.

Engelli vatandaşın eşi Muzaffer Korku, "Eşim engelli olduğu için Başkanımız Gökhan Karaçoban’a müracaat edip engelli rampası yapmasını istedim. Sağ olsun bizi kırmadı ekipleri gönderdi. Gökhan Başkanımdan ve çalışanlardan Allah razı olsun" dedi.