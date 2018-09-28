Vatandaş istedi Yunusemre yeniliyor

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde vatandaşların talebi doğrultusunda demir yolu üst geçidini yeniliyor.

Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde kullanılırken sallanan, merdivenlerinin dik olması nedeniyle tehlikeli ve kullanışsız olan demir yolu üst geçidini revize ediyor.

Çalışmayı yerinde inceleyen Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, çalışmayı kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet mahallemizde bulunan mevcut üst geçit, vatandaşlar tarafından kullanılırken sallanıyor ve merdivenlerin dik olması sebebiyle tehlikeli oluyordu. Bu konuda vatandaşlarımızdan şikayetler alıyorduk. Yapılan yenileme ile dar merdivenler sökülerek yaya rampasına çevrildi. Yaya rampası yaşlı, hasta, engelli ve bebek arabalı bayanlar çok rahat kullanacağı şekilde dizayn edildi.” dedi.