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20 Mayıs 2018 16:18

Vatandaşın ’ibadet çadırı’ talebine Kızılay kayıtsız kalmadı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türk Kızılayı, mahalle sakinlerinin talebi üzerine ibadet yapılması amacıyla çadır kurdu.

Vatandaşın ’ibadet çadırı’ talebine Kızılay kayıtsız kalmadı

20 Mayıs 2018 16:18


Salihli’nin Taytan Mahallesi’nde TOKİ konutlarında yaşayan vatandaşlar, Ramazan ayında mahallelerindeki camilerin uzak olmasından dolayı ibadetlerini yakın bir yerde yerine getirebilmek için Salihli Kızılay Şubesi’nden yardım talebinde bulundu. Kızılay Salihli Şube Başkanı Yavuz Özdem ve yönetimi, vatandaşların rahatça ibadetlerini yapabilmeleri için TOKİ konutlarının bulunduğu alana çadır kurdu.


Talebin konutlarda yaşayan vatandaşlardan geldiğini ifade eden Kızılay Salihli Şube Başkanı Yavuz Özdem, “Biz Kızılay olarak vatandaşlarımızın Ramazan ayında ibadetlerini yaşadıkları yakın bir yerde yerine getirebilmeleri adına çadır kurduk. Gönüllü bir vatandaşımızın öncülüğünde orada yaşayanlar ibadetlerini Kızılay çadırında yerine getirecek. Kızılay Salihli Şubesi olarak böyle bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.




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