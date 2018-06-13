Vatandaşın rahatı için yaya geçidi açıldı

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin bir müjde daha vererek Selvilitepe ile Turgutlu’ya bağlantı için vatandaşların geçişini sağlayacak geçici yaya geçidini açtıklarını müjdeledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi’nin ortak projelerinden biri olan Turgutlu Battı-Çıktı Kavşak Projesi’nin birinci etabı Ramazan Bayramı öncesinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün de katıldığı programla trafiğe açılarak büyük ses getirdi. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de karşıdan karşıya vatandaşların geçişini sağlayacak geçici yay geçidini açtıkları söyleyerek, “Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Cuma günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün de katıldığı bir tören ile battı-çıktığı kavşak projemizin birinci etabını trafiğe açmıştık. Yine Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın sıkıntısını giderecek bir çalışma ile karşıdan karşıya geçişi sağlayacak geçici yaya geçidini kullanıma açtık. Burada Selvilitepe Mahallemizde oturan vatandaşlarımız proje aşamasında biraz sıkıntı çektiler. Bunun farkındaydık, gerek yüklenici firma ile gerek Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda orada geçişi sağlayacak bir yaya geçidini açtık. Vatandaşlarımız artık daha rahat bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini yapacak. Ramazan Bayramı’nın ardından ikinci etabının çalışmalarına başlanılacak ve Allah nasip ederse Kurban Bayramı’nda projemizin tamamını bitirmeyi hedefliyoruz. Bizlere bu zaman zarfında anlayış gösteren ve elbette ki ilk etabın açılışından sonra memnuniyetlerini ifade eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza sevdikleriyle beraber mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum” dedi.