‘Vay Sen misin Ben Olan’ seyirciyi güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Meydan Sahnesi oyuncularını Manisalı tiyatro severlerle buluşturdu. Ömer Pınar’ın yazdığı, Galip Erdal’ın yönettiği oyun, bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olacağını iki farklı evlilik üzerinden mizahi bir dille anlatıyor. İki perdelik oyun; aynı kültür ve çevrede yetişmiş iki arkadaşın, koşullar aynı olsa bile karakter özellikleri gereği farklı kimliklerde olabileceğini vurguluyor. Mutlulukla mutsuzluk, vefa ile hayırsızlık, dürüstlük ile sahtekarlık arasındaki ince çizgiyi gözler önüne seren oyunda, Kemal Kuruçay, Deniz Oral, Tuba Erdem, Ece Müderrisoğlu ve Kemal Zeydan yer alıyor. Oyun oyuncularının abartıya kaçmadan gösterdiği performanslarıyla Manisalı tiyatro severlerden tam not aldı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, performanslarından dolayı oyuncuları tebrik etti. Aksoy, “Bugün burada Manisalı tiyatro severlerimizi güzel bir oyunla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün seyircilerimize selamlarını getirdim. Umarım güzel bir akşam geçirmişsinizdir. Manisa’yı tiyatro oyunları ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şube Başkanı Beyhan Yörür, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e kendilerine sunduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti. Oyunun Genel Sanat Yönetmeni Faruk Sofuoğlu da dernekler yararına sahne almanın onlar açısından da büyük mutluluk olduğunu vurguladı.

Aylık kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şubesi yararına Kültür Merkezi Lale Salonu’nda sahne alan oyunu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Ersoy Arslan, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, şube müdürleri, Yunusemre Belediyesi MHP’li Meclis üyesi Hüseyin Köroğlu, MHP Manisa Kadın Kolları Başkanı Hediye Özsoy, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Beyhan Yörür ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Manisalı tiyatro severler izledi.