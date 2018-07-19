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19 Temmuz 2018 17:50

Vefat eden Sarıgöl’ün ilk kadın muhtarı için mevlit

Geçtiğimiz günlerde vefat eden Manisa’nın Sarıgöl ilçesinin ilk kadın muhtarı Alime Kocabıyık için mevlit okutuldu.

Vefat eden Sarıgöl’ün ilk kadın muhtarı için mevlit

19 Temmuz 2018 17:50


30 Mart 2014 seçimlerinde 383 oy alarak Çavuşlar Mahallesi Muhtarlığına seçilen Sarıgöl’ün ilk ve tek kadın muhtarı Alime Kocabıyık’ın (70), ölümü ilçede üzüntüye neden oldu. 52 gün önce hayata gözlerini yuman Alime Kocabıyık’ın oğlu Av.Fedai Kocabıyık, annesi adına mevlit okuttu. Çavuşlar Mahallesi Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen mevlide Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, daire amirleri, yakınları ve mahalleli katıldı. Alime Kocabıyık’ın ruhu için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından mevlide katılanlara yemek dağıtıldı. Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, ’’Alime Kocabıyık, gerçekten mahallesi için çok çalışmalar yaptı. Mahallesine hizmet için aşındırmadığı kapı kalmadı. Başarılı da oldu. Vefatı bizleri derinden üzdü. Nur içinde yatsın. Muhtar anamızı unutmayacağım" dedi.




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