Veliler çocuklarıyla birlikte kitap okuyor

Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları’nın başlattığı ‘Çocuğumla birlikte okuyorum’ Projesi kapsamında Okul Müdürü Oktay Arslan’ın davetiyle eğitimci yazar Alper Tunga Kumtepe öğrenci velileriyle bir araya geldi. Çocuğa kitap okuma alışkanlığı kazandırılması konusunda velilere büyük görev düştüğünü kaydeden Kumtepe, okul tarafından başlatılan projenin Türkiye’ye örnek olduğunu dile getirdi.

Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları tarafından başlatılan ‘Çocuğumla birlikte okuyorum’ Projesi kapsamında eğitimci yazar Alper Tunga Kumtepe okul velileriyle buluştu.

Okulun çok amaçlı salonunda velilere hitap eden Kumtepe, yaptığı kitap sohbetinde Karaoğlanlı’ya sık sık gelip gittiğini, Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları’nda öğrencilere ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için uzun yıllardır etkin çalışmalar yapıldığını dile getirdi. Karaoğlanlı İlköğretim Kurumlarının aynı zamanda, Şehzadeler ilçe genelindeki tüm resmi ve özel ilkokul ve ortaokullarda 100 Temel Eser Kitap Okuma Yarışması da başlattığına dikkat çeken Kumtepe, velilere, kitap okuma konusunda işaret fişeği olduklarını hatırlatarak, çocuklarının okuma alışkanlığı kazanması hususunda velilere çok önemli işler düştüğüne vurgu yaptı.

Kendisinin de “Okuyan Bir Türkiye İstiyoruz” projesi olduğunu dile getiren Kumtepe, bu amaçla da “Ailemle Birlikte Okuyorum Yedi Renk Öyküler” kitabını yazdığını söyledi. Karaoğlanlı İlköğretim Kurumları velilerini hevesli gördüğünü dile getiren Kumtepe, velilerle başlayan bu projenin bütün Türkiye’ye örnek olduğunu ve bu çalışmanın ülke geneline dalga dalga yayılacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Yapılan söyleşinin ardından eğitimci yazar Alper Tunga Kumtepe kitaplarını veliler için imzaladı.