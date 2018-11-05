Veliler ev ortamında ağırlanıyor

Ev ortamı şeklinde tasarlanan odaya geçtiğimiz aylarda lösemiye yenik düşerek 18 yaşında hayatını kaybeden okul mezunu Mehmet Anıl Bozkurt'un adı verildi.

Kurulduğu günden bu yana eğitim alanında gösterdiği başarılar ve yaptığı farklı çalışmalar ile Kula'nın gözde okulları arasında yer alan Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi'nden bir yenilik daha geldi. Okul yönetimi, okul aile birliği ve okul hayırseveri Eczacı Selim Palanduz'un girişimleri ile okula gelen velileri daha rahat ve sessiz bir ortamda karşılayabilmek için ‘Veli görüşme odası' hazırlandı. Tam bir ev niteliğinde hazırlanan odada, öğrencilerin durumu hakkında okula görüşmeye gelen veliler, okul yönetimi ve okul Psikolojik Danışman ve Rehberlik öğretmeni Şükran Şimşek tarafından tam bir ev ortamında ağırlanıyorlar. Okul yönetimi ve öğretmenleri tarafından misafirperverlikle karşılanan velilere, öğretmenler kendi elleriyle yaptıkları çay, kahve, kek ve pasta gibi ikramları da sunuyor.

Daha içten ve samimi bir ortamda yapılan veli görüşmelerinin öğrencilerin başarısına da katkı sağladığını ifade eden Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Şükran Şimşek, “Rehberlik ve psikolojik danışmanlığın temel amaçlarından bir tanesi, öğrenci ve velilerle yapılan görüşmelerdir. Ev ortamındaki içtenliği ve samimiyeti sağlamak bakımından veli görüşme odamız gerçekten çok faydalı oldu. Velilerimiz geldiği zaman soğuk ve gürültülü bir odayla karşılaşmıyorlar. Biz burada, evimizde yaptığımız sohbet gibi sohbet etmekteyiz. Daha içten ve samimi bir ortam olduğu için görüşmelerimiz daha faydalı oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Açılan veli görüşme odasıyla okula öğrencilerinin durumu hakkında bilgi almak için geldiklerinde kendi ev ortamlarında karşılanmanın güzel bir çalışma olduğunu ifade eden okul aile birliği başkanı ve öğrenci velisi Sevinç Ercan ise, "Bizler Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi velileri olarak öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz, bizlere ev ziyaretlerine geldiğinde onları elimizden geldiğince güzel karşılamaya çalışıyoruz. Okulumuz tarafından böyle bir ortam düzenlemesi gerçekten çok güzel bir proje oldu. Bizde burada aynı kendi ev ortamımızda olduğu gibi öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bizi aynı şekilde karşılıyorlar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Her hafta düzenli olarak veli ziyaretleri yapan okul yönetimini evlerinde en güzel şekilde ağırlayan velilerini, okula geldiklerinde aynı şekilde ağırlayabilmek için böyle bir proje yaptıklarını dile getiren Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi Müdürü Abdullah Akkaya, velilerin okula ziyarete geldiğinde müdür odasının görüşmeye uygun bir yer olmadığını, öğretmenler odasının da soru çözdürmek için gelen öğrenciler dolayısıyla tam olarak uygun bir oda olmadığı düşünerek veli görüşme odası hazırladıklarını belirtti. Akkaya, "Biz eğitim ve öğretimin akademik başarı üzerine kurulmasına inanıyoruz. Biz çocuklarımızı, ilgi ve alakalarına göre de eğitmek istiyoruz. Bunun için okulumuzda müzik ve görsel sanatlar sınıfımızı da açtık. Şuanda öğrencilerimizin yarısından fazlası bir enstrüman çalar duruma geldi. Akademik başarıya tabii ki önem veriyoruz ama bunların yanında veli, öğretmen ve öğrenci üçgenindeki gelişmeye de inanıyoruz. Velilerimize biz gittiğimizde nasıl onlar bize ilgi alaka gösteriyorlarsa, bize en güzel odalarını açıyorlar, en güzel ikramlarından veriyorlarsa, velilerimizde buraya geldiğinde sesli bir ortamda öğretmenler odasında ya da okulun herhangi bir köşesinde görüşme olanağı bizim içiize sinmedi açıkçası. Biz de onlara hizmet edebilmek amacıyla bir seneden beri uğraştığımız veli görüşme odamızı açtık ve velilerimizle odamızda görüşmeye başladık. Böyle nezih ve güzel bir ortamda velilerimizle ev içtenliğinde güzel sohbetlerimiz oluyor. Öğrencilere yansımalarını da gördükçe ne kadar doğru bir iş yapmışız diye düşünüyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Umarım daha güzel gelişmelerle velilerimize ve öğretmenlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Lösemiye yenik düşen Mehmet Anıl'ın adını yaşatacaklar”

Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi idarecileri tarafından hazırlanan veli görüşme odasına, geçtiğimiz aylarda lösemi hastalığına yenik düşerek 18 yaşında hayatını kaybeden okul mezunu Mehmet Anıl Bozkurt'un adı verildi. Lise öğrenimi boyunca Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesindeki eğitimini başarılı bir şekilde tamamlayan ve katıldığı etkinliklerde gösterdiği başarılar ile adından sıkça söz ettiren Mehmet Anıl Bozkurt'un unutulmayacağını söyleyen Müdür Akkaya, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ve genç yaşta yaşamını yitiren öğrencileri Mehmet Anıl Bozkurt'un adını yaşatmak ve unutturmamak adına yeni hizmete açılan veli görüşme odasına öğrencilerinin ismini verdiklerini ifade etti.