Velilerden teşekkür bakanlıktan tebrik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler MABEM'de Matematik öğretmeni olarak görev yapan Gözde Karapelit, öğrencilere karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka nedeniyle velilerin takdirini kazandı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da tebrik edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç de başarılı öğretmeni, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve yönetim kadrosu ile makamında ağırladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği amacıyla Manisa'nın 17 ilçesinde kurduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezinin (MABEM) eğitim kadrosu ve başarısı Milli Eğitim Bakanlığı'nın da dikkatinden kaçmadı. Şehzadeler MABEM'de Matematik Öğretmeni olarak görev yapan Gözde Karapelit'in öğrencilere karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka velilerin dikkatini çekti. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığına bildirildi. Bakanlık tarafından gönderilen üst yazı ile başarılı öğretmen tebrik edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, yönetim kadrosu ve Matematik Öğretmeni Gözde Karapelit'i makamında kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tebrik yazısını başarılı öğretmene teslim eden Genç, hediye takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Şehzadeler MABEM'de görev yapan öğretmen Gözde Karapelit'e gönderilen tebrik yazısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç, “Manisa Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezlerimizin göstermiş olduğu başarılar günden güne artıyor. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, yönetim kadromuz ve burada emek sarf eden tüm personellerimiz ile gurur duyuyoruz. Düzenlenen veli toplantılarında velilerin öğretmenlerimizin öğrencileri ile ne kadar doğru ilgilendiklerini gözlemlemeleri ve bu durumu Milli Eğitim Bakanlığı ile paylaşmaları da ayrı bir gurur meselesidir. MABEM Eğitim Kurumumuzu daha ileri seviyelere getirmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğretmenimize, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'a, MABEM yönetim kadrosuna ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yazı ile tebrik edilen Matematik Öğretmeni Gözde Karapelit ise kendisine teşekkür edilmesinden dolayı çok duygulandığını, velilerin MABEM Öğretmenlerinin işlerini ne kadar ciddiye aldıklarını görmelerinin önemli olduğunu dile getirdi. Karapelit, “Çok duygulandım. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün ekibinin bir parçası olmaktan dolayı onur ve gurur duyuyorum. Başkanımızın Eğitime verdiği önemi hatırlayarak, öğrencilerimize başarı kapılarını açmak tek amacımız. Velilerin takdirini kazanmak çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum” dedi.