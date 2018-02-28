Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 16:59

Vergi Dairesi’nden Başkan Kayda’ya ziyaret

Salihli Adil Oral Vergi Dairesi Müdürü Talip Kara, 29’uncu Vergi Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında, Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya ziyarette bulundu.

Vergi Dairesi’nden Başkan Kayda’ya ziyaret

28 Şubat 2018 16:59


Adil Oral Vergi Dairesi personeli ile ziyarette bulunan Müdür Kara, toplumda vergi bilincinin oluşturulması ve gönüllü ödeme alışkanlığı kazandırılması adına her yıl Vergi Haftası etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.


Nezaket ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, ödenen vergilerin vatandaşa hizmet olarak döndüğüne dikkat çekerek, “Hepimizin vatandaşlık görevi olan vergilerin ödenmesi gerekir. Vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik tüm çalışmalara destek olmaya hazırız. Bu vesile ile vergi haftanızı kutlar, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    13°C
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç