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30 Nisan 2018 10:18

Verimi düşük olan üzümde kaliteyi artıracaklar

Sarıgöl’ün dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında üreticiler hummalı çalışma içine girerek en kaliteli üzümü üretebilmek için çalışmalarına başladı.

Verimi düşük olan üzümde kaliteyi artıracaklar

30 Nisan 2018 10:18

Bu yıl salkım sayılarının az olduğu görülürken verim kaybı yaşayan üreticiler açığı kaliteli üzüm yetiştirerek kapatmak istiyor.


Sultaniye üzümlerinin yüzde 80’ini yaş olarak değerlendiren Sarıgöllü üzüm üreticileri, bağlarda ölü kol temizliği, üzüm salkımlarını birer birer düzeltme, ilaçlama, gübreleme, sulama gibi önemli çalışmaları aralıksız olarak yapmaya başladı.



"Salkım sayıları geçen yıla göre daha az"


120 bin dekarlık alanda üzüm yetiştirilen Sarıgöl ve çevresinde üzüm salkım doğuşlarının az oluşuna dikkat çeken Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Geçen yıla göre bu yıl üzüm bağlarındaki verim azlığı gözlendi. Bu nedenle bağcılarımız daha kaliteli üzüm yetiştirerek verim azlığı açığını kapatmakla uğraşıyor. Sarıgöl ve çevresindeki üzümlerimizin yüzde 80’i ihraç edilmekte. Başta Rusya olmak üzere, Avrupa ülkelerine ve Arap Ülkelerine yaş üzüm gönderilmektedir. Önemli olan kaliteli ve kalıntısız üzüm elde etmektir. Oda başkanları olarak diğer ilçelere geziyoruz ve görüyoruz ki hiçbirinin Sarıgöl’den farkı yok. Üzüm azlığı tüm ilçelerde görülüyor" diye konuştu.



Kalıntıya karşı uyardı


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen, yaş ve kuru üzümler ile taze bağ yapraklarında tarımsal ilaç kalıntılara dikkat çekerek, "Bağlara atılacak olan tarım ilaçları iyi tarım normlarına uygun olarak atılmalı. Mutlaka ziraat mühendislerin görüşü alınarak ilaçlama yapılmalıdır. Son yıllarda Sarıgöl olarak kalıntı sorunu çözdük. Sarıgöl ve çevresinde 40 bin dekarlık alanda bireysel ve gurup iyi tarım uygulaması yapılmakta. Yine de dikkat edilmesi gerekir" dedi.




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