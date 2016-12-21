VESTEL Venüs Sultanlar Ligi’nde Seramiksan, sahasında Çanakkale Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı Vitra ve İdmanocağı’nı yenerek 2’de 2 yapan, ardından deplasmanda Fenerbahçe’ye yenilen Seramiksan, 11. haftada evinde Çanakkale Belediyespor’la karşılaştı. Yeni antrenörü Angelo Vercesi’yle seyircisinin önüne çıktığı ilk maçta Çanakkale Belediyespor’u nefes kesen bir mücadelenin sonunda 3-2 yenmeyi başardı.

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setlerini 25-18, 23-25, 24-26, 25-21 ve 15-10’luk skorlarla kazanan Seramiksan aldığı 2 puanla puanını 8.87’ye çıkardı. Kuğular, galibiyet sevincini taraftarıyla birlikte paylaştı.



Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Burhan İlhan xx, Vedat Kırcova xx

Seramiksan: Cansu xx, Selime xx, Nizetich xxx, Tow Arnett xxx, Meryem xxx, Ceyda xxx, Sedef (L) xx (Elif xxx, Desislava xx, Sıla xxx

Çanakkale Belediyespor: Beyza xx, Sinem x, Jana xx, Jerkov xx, Elif xx, Seda xx, Buse (L) x, (Şule x, Ceren Çınar x, Gözde x, Ceren Kestirengöz x

Setler: 25-18, 23-25, 24-26, 25-21, 15-10

Süre: 121 dakika (24, 28, 28, 27, 14)