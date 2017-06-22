Veziroğlu sosyal tesisleri açılışa hazırlanıyor

Selçuklu - Osmanlı Mimari tarzıyla Manisa’da bir ilk olacak olan Veziroğlu Sosyal Tesislerinin inşaat çalışmaların sona gelindi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik tesiste incelemelerde bulunarak inşaatın son durumu hakkında teknik personel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Veziroğlu Sosyal Tesislerin tamamlandığında Manisa’ nın önemli bir ihtiyacını karışılacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Veziroğlu Sosyal Tesislerimizin inşaat çalışmaları yüzde 90’lar oranında tamamlanmış durumda. Burada iki tane açık ve bir tanede büyük kapalı düğün salonları olacak. Giriş katında gelin odaları, mescitler ve kahvaltı salonları olacak. Tesisimizin dış kısmında 600 metrekarelik büyük bir kahvaltı salonu ve restoran tarzı bir salonumuz olacak. Sosyal tesisimizi Otopark ve yeşil alanları ile toplamda 22 dönümlük bir alanda inşa ediyoruz. İnşallah iki ay içerisinde bu güzel tesisimizin açılışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Halkımızın hizmetine sunacağımız bu güzel prestijli yapımızda hem mimari açıdan hem de teknolojik açıdan her şey düşünüldü" dedi.