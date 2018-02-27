Veziroğlu’nda su akışı sağlıklı hale gelecek

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa’nın 17 ilçesinde bulunan derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürerek olası taşkın tehlikelerini ortadan kaldırıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Veziroğlu Mahallesi’nde bulunan derede bir buçuk kilometrelik dere temizlik çalışmasını başlattı. Yeniköy Mahallesi’ndeki 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasının devamı olan temizlik sayesinde yağışlı havalarda meydana gelebilecek olası su taşkınlarını engellenecek.

Veziroğlu Mahalle Muhtarı İbrahim Tunalı, “İstanbul anayolu yanında bulunan deremiz MASKİ tarafından temizlenmeye başlandı. Komşu mahallemiz olan Yeniköy’den başlayan derenin tabanının pis olmasından dolayı su akışı sağlıklı şekilde olmuyordu. Hem Yeniköy tarafının hem de bizim mahallemizden geçen derenin temizleniyor olması bizi çok memnun etti. Su akışı sağlıklı hale gelecek inşallah. MASKİ, işimiz olduğunda hemen gelip çalışmayı başlatarak sorunumuzu çözüme kavuşturuyor. Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyemize ve MASKİ Genel Müdürlüğümüze teşekkür ederim” dedi.