Villa hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 6 ay önce lüks villalarda yaşanan hırsızlık olayının izini süren jandarma ekipleri, olayın hırsızlık şüphelisini yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde bundan 6 ay önce 3 villada aynı gece hırsızlık olayı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden Yunusemre ilçesi Muradiye Karakolu jandarma ekipleri villaların içerisindeki muslukların ve bataryalarının çalındığını tespit etti. Olay yerinde güvenlik kamerası ve herhangi bir görgü tanığı olmamasına rağmen, jandarma ekipleri tüm delilleri değerlendirdi. Teknik ve fiziki takibin ardından 6 ay sonra hırsızı tespit eden ekipler, düzenlediği şafak operasyonuyla şahsı evinde gözaltına aldı.

Gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürülen şüpheli H.A., iddialara göre suçunu itiraf etti. Sağlık kontrolü için Manisa Devlet Hastanesine getirilen H.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.