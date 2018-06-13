Virajı alamayan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Bir zeytin ağacına çarpan ve takla atarak durabilen otomobildeki 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Selendi Kula yolu Kınık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu’dan Selendi ilçesine gitmek için yola çıkan Güldane K.’nın kullandığı 63 HA 452 plakalı araç, Kınık rampasından Selendi istikametine giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajdan çıkarak yaklaşık 50 metre tarlaya uçtu. Otomobil zeytin ağacına çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Araçta bulunan sürücü Güldane K. (41), annesi Şefika K. (79), yeğenleri Hüseyin K. (14), Ertuğrul K. (10) ve Yusuf K. (7) yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Selendi ilçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan Yusuf K. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli ilçesine sevk edilirken, diğer yaralılar Selendi İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Araç hurdaya dönerken pazardan aldıkları meyve ve sebzeler ise tarlaya saçıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı kaza ile ilgili inceleme başlatırken araç sürücüsü olan Güldane K.’nın Kula İlçe Sağlık Müdürlüğünde doktor olduğu öğrenildi.