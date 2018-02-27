Voleybol il birinciliği müsabakaları sona erdi

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda yapılan yıldız erkekler voleybol müsabakalarına 8 okuldan 96 sporcu katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen maçlar sonunda dereceye giren okullar ise şöyle oluştu: Birinci İhsan Erturgut Ortaokulu, ikinci Şadi Turgutlu Ortaokulu, üçüncü Namık Kemal Ortaokulu, dördüncü ise Şaziment Uysal Ortaokulu oldu. Oynanan final maçları ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları Turgutlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür ve Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez tarafından verildi. Müsabakalar sonunda il birincisi olan İhsan Erturgut Ortaokulu grup müsabakalarında Manisa’yı temsil etmeye hak kazandı.