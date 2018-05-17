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17 Mayıs 2018 17:16

Voleybolda Turgutlu Belediyespor fırtınası ediyor

Turgutlu Belediyespor’un çeşitli kategorilerindeki Voleybolcuları Türkiye Şampiyonası finallerinde Turgutlu’yu gururla temsil ediyor.

Voleybolda Turgutlu Belediyespor fırtınası ediyor

17 Mayıs 2018 17:16

Genç Erkekler Voleybol Takımı ile Küçükler Voleybol takımı Türkiye Şampiyonası finallerinde, Yıldızlar Voleybol takımı da Türkiye Şampiyonası yarı final maçlarında şampiyonluk mücadelesi veriyor.


Voleybol’da adeta Turgutlu Belediyespor fırtınası esiyor. Turgutlu Belediyesporlu voleybolcular çeşitli kategorilerde Türkiye Şampiyonluğu için mücadelelerini sürdürürken, voleybolcuların bu başarısı Turgutlu’yu gururlandırıyor. Belediyesporlu voleybolcuların başarılarından dolayı gurur duyduklarını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “Turgutlu Belediyespor olarak sporun birçok branşında oyuncularımız başarıyla mücadele ediyor. Voleybol takımımızda Genç Erkekler ile Küçükler Türkiye Şampiyonası finallerinde, yıldızlar takımımızda Türkiye Şampiyonası yarı finallerinde şampiyonluk mücadelesi veriyor. Sporcularımızın elde ettiği bu başarılardan dolayı mutluyuz ve gururluyuz. Turgutlu’muza bir kaç tane Türkiye Şampiyonluğu gelebilir. Oyuncularımız bunu başaracaklardır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.




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