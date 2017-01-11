Yaban hayvanları unutulmadı

Yunusemre Belediyesi soğuk kış günlerinde yaban hayvanlarını unutmadı. Yunusemre Belediyesi ve Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) üyeleri Spil Dağı’nda yaşayan hayvanlara yem bırakarak yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlara destek oldu.

Yunusemre Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yemek bulamayan hayvanlar için seferber oldu. MAT katkılarıyla Spil Dağı Milli Parkı yolundaki hayvanlara yem bırakıldı. Soğuk ve karlı havadan yalnızca insanların etkilenmediğini hatırlatan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, vatandaşlara da çağrıda bulunarak bu konuda duyarlı davranmalarını istedi. Katkılarından dolayı Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği üyelerine teşekkür eden Başkan Çerçi, "Dernek üyelerimiz kış gününde özellikle Spil Dağı istikametinde kuşlar, köpekler, yılkı atları ve diğer hayvanların yoğun kar yağışı dolayısıyla yemek bulmakta zorlandıklarını belirterek bu konuda bizden yardım istediler. Belediye olarak kendilerine araç ve malzeme desteğinde bulunduk. Özellikle kış aylarında hayvanlarımızın telef olmaması, sahipsiz kalmaması adına destekte bulunacağız. Bu soğuk günlerde hayvan dostlarımızı unutmamalıyız. Belediye olarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz" diye konuştu.

MAT derneği üyelerinden Hamdi Öklü ise Başkan Çerçi’ye ve Yunusemre Belediyesi’ne gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Kış ayları özellikle Spil Dağında yaşayan hayvanlar için zor geçiyor. Hayvanlar kar ve soğuk nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanıyor. Başlattığımız yem kampanyasına gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim."

Yapılan konuşmaların ardından yemleri teslim alan MAT üyeleri, belediyeye ait arazi aracıyla Spil Dağı’nda hayvanlara yem bıraktı.