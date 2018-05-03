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03 Mayıs 2018 17:40

Yabancı öğrenciler ayrımcılığa karşı yürüyüp, güvercin uçurdular

Manisa’nın Salihli ilçesinde Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Letonya’dan gelen öğrenciler, mehter eşliğinde şehir turu atarak, “Ölürüm Türkiyem” türküsünü söyledi.

Yabancı öğrenciler ayrımcılığa karşı yürüyüp, güvercin uçurdular

03 Mayıs 2018 17:40


Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Erasmus+ Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar kapsamında hazırladığı ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından desteklen “I Have A Dream” projesi kapsamında Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Letonyalı öğrenciler Salihli’ye geldi. Öğrenciler, öğretmenleri ve projenin ev sahibi olan Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile birlikte mehter eşliğinde şehir turu atıp, Kent Meydanı’na kadar yürüdü. Burada mehter eşliğinde "Ölürüm Türkiyem" türküsünü söyleyen öğrenciler, başta ırkçılık olmak üzere tüm ayrımcılığın bitmesi için 54 güvercin uçurdu.


Proje koordinatörü İngilizce Öğretmeni Nazan Güvenç, “Ayrımlardan kastımız, engelli, cinsiyet, sosyal statü, din, dil ve ırk gibi pek çok ayrımcılığa karşı mücadele etmek için toplamda 5 ülke birleştik, bir mücadele başladık. Türkiye’nin liderliğinde oluşan proje ortaklarımız arasında Bulgaristan, Romanya, Almanya ve Letonya yer alıyor” dedi.


Proje kapsamında Türkiye’ye gelen Roman öğrencilerden Gabriela İoana, “Projemiz farklı ırklar, farklı dinlerin bir araya gelmesinden oluşmaktadır. Irk ayrımcılığa değinip, bütün dünyadaki insanların eşit olduğuna inanıyoruz” dedi. Proje kapsamında Türkiye’de olmaktan mutlu olduklarını ifade eden İoana, “Türk insanı ve öğrencilerden, onların geleneksel yemeklerinden kültürlerine kadar birçok paylaşımlarını ve bilgilerini öğrendik. Her insanın daha fazla toleranslı olması gerekiyor. Kısacası biz hepimiz insanız ve mükemmel değiliz” dedi.


Salihli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Şükrü Kıvrak ise, “Projemiz şuan dünyada çeşitli ülkelerin, çeşitli toplumların birbirleriyle menfaat ve çıkar çatışmasının, kavgaların, savaşların yapıldığı bir ortamda biz bu topluma inancımız gereği bir Müslüman olarak ırk ayrımının olmadığı, renk ayrımının olmadığı, cinsiyet ayrımının olmadığı, engelli ayrımın olmadığı bir toplumun hayalini anlatmaya çalışıyoruz” dedi.




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