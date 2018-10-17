Yabancı öğrenciler Manisa'da ülkelerini tanıtacak

Manisa'da 4. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları açılışı yapıldı.

Bu yıl 4.sü düzenlenen Uluslararası Yunus Emre Günleri etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Uluslararası Misafir Öğrenciler Ülke Tanıtım Stantları açıldı. Festival kapsamında Celal Bayar Üniversitesi'nde eğitim gören 12 ülkeden yaklaşık 50 misafir öğrenci ülkelerini tanıtacak Somali, Mısır, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Ahıska, Çad, Bangladeş, Afganistan, Arnavutluk, Makedonya ve Rusya stantlarının yer aldığı meydanı gezen Başkan Çerçi ve davetliler, ülkelerin müziklerini dinledi. Öğrenciler ile sohbet eden Başkan Çerçi, stantları gezdi. Etkinlikte, yabancı öğrenciler Yunus Emre'nin şiirlerini okudu. Açılışta Yunusemre Belediyesi Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Mehter Takımı konser verirken; Sancaklı Efeler Halk Oyunu ekibi de sahne aldı.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, gönül coğrafyalarından farklı öğrenciler ile beraber olduklarını belirterek, “12 farklı kardeş coğrafyadan 50 kadar yabancı öğrencimiz ile bu stantları açtık. Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) ile düzenlediğimiz ortak bir etkinlik. Öğrencilerimiz, burada kendi ülkelerini tanıtacak, Yunus Emre ile ilgili farklı etkinlikler yapacak. Bu ülkeler bizim gönül coğrafyamızın ülkeleri, onlara elimizden geldiği ölçüde sahip çıkacağız” dedi. Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu da bu tür etkinliklerin Yunus Emre'nin sevgisinin ve Allah aşkının dünyaya anlatılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti. Başkan Çerçi ve beraberindekiler vatandaşlara aşure ikram etti.

Standın açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Eşi Dr. Melek Çerçi, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve 12 farklı ülkeden yaklaşık 50 öğrenci katıldı.