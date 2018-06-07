Yabancı öğretmenler Manisa’yı gezdi

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi, ERASMUS kapsamında 2016 - 2018 yılları arasında uygulanmak üzere stratejik ortaklığa dayalı Avrupa Birliği projesinin ilk yılını tamamladı. 6 ülkeden, 9 kurumun ortaklığından oluşan proje kapsamında İtalya, İspanya, Hırvatistan, Romanya, Polonya ve Belçika’dan toplam 14 öğretmen Manisa’yı ziyaret etti.

Manisa Sosyal Bilimler Lisesi proje koordinatörleri İngilizce öğretmenleri Aslıhan Şirin ve İlknur Aktaş ile birlikte yabancı öğretmenler Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu’yu da ziyaret etti.

Kaymakam Erdoğdu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafir öğretmenlere kent hakkında bilgilendirme de bulundu.

Erdoğdu, bu tür Avrupa Birliği projelerinin eğitime çok olumlu katkılarda bulunduğunu, kültürlerarası iletişimde önemli rol oynadığını ifade etti.