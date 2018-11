Yabancı uyruklu çocuklara kendi günlerinde saç bakımı yapıldı

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün sosyo-ekonomik destek programından faydalanan 72 çocuğun saç bakımı yapıldı.

Manisa'da 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Manisa'da geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen ‘Hem meslek hem destek' projesi kapsamında liseli öğrenciler, kurumun sosyo-ekonomik destek programından faydalandırdığı yabancı uyruklu 72 çocuğun saç bakımını yaptı. Çocukların saç bakımlarının tamamlanmasının ardından çocuklar, palyaço ve müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Etkinliğe katılan Manisa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, çocuklara her alanda saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, “Dünyada medeniyet iddiasında bulunan ülkeler gerçekten bu iddialarında samimi olsalardı Aylan bebekler karaya vurmazdı. Bir insanın mesleği yoksa mutlu olması mümkün değil. Çünkü yaptığınız iş sizin bir şey başardığınızın göstergesidir. Bir meslek ve beceri yoksa mutlu olamayız. Bu nedenle Mesleki Eğitim Projesinin önemi sadece ülkemiz için değil insanın kendi mutluluğu içinde önemlidir. Bu nedenle meslek eğitimin gelişmesi için gereken neyse yapıyoruz. Bu meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimiz sosyal sorumluluk anlamında bir tarafta kendi dallarında öğrendikleri meslekleri pekiştirirken, bir taraftan da hem dezavantajlı çocuklarımıza, yaşlılarımıza ve okullarımıza destek oluyorlar. Hem Meslek Hem Destek Projesi'nde bunun en güzel örneğidir. Bu kapsamda ilimizde 4 bin 326 öğrencinin saçı kesim ve bakımı ile 150 yaşlı saç kesimi ve bakımı yapılmıştır. Ayrıca 15 okulda bakım-onarım işleri yapılmış ve 20 okulda hijyen eğitimi verilmiştir" diye konuştu.

20 Kasım Dünya Hakları Günü'nün çocuklarının haklarının bilmesi noktasında önemli bir gün olduğu belirten Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan, kurum olarak çocukların kendi hakları konusunda bilinçlendirilmesi için gereken neyse yaptıklarını ifade etti. Konan, "Artık eskiden olduğu gibi ne iş olursa yaparım mantığı kalmadı. Herkes artık profesyonelleşiyor. Her mesleğin artık bir belirleyicisi ve belli kuralları var. Her insan her işi yapamıyor. Meslek öğrenecek kişilerin belli eğitimden geçmesi gerekiyor. Ama diplomayı da almak yetmiyor. Yaptığın işte gönüllük esasına göre faydalı olmak gerekiyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün projesi çerçevesinde öğrencilerimiz hem mesleklerini daha pratik şekilde öğrenmiş oluyorlar, hem de sosyal bir sorumluluklarını yerine getiriyorlar” dedi.