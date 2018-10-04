Yabancı uyruklu öğrenciler tekvando ile uyum sağlayacak

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda eğitim öğren yabancı uyruklu öğrenciler için “Benim yıldızım tekvando' Projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında okulda eğitim gören 87 yabancı uyruklu öğrenciden 72'sinin tekvando sayesinde Türkiye'ye uyum sağlaması amaçlanıyor.

Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler Belediye Başkanlığı, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Başar Spor Kulübünün destek verdiği 'Benim yıldızım tekvando' Projesi Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda eğitim öğren yabancı uyruklu öğrenciler için hayata geçirildi. Proje sayesinde kendi coğrafyalarından koparak Türkiye'ye gelen Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı, İranlı 72 çocuğa bulundukları kültüre sporla birlikte uyum sağlamalarını kolaylaştırmak ve aidiyet duygularının kazandırılması, spor sayesinde Türkiye'nin farklı bölgelerini görmeleri ve kötü alışkanlıktan uzak tutulmaları amaçlanıyor.

Projenin 2019 Haziran ayına kadar 10 aylık bir süreyi kapsadığı öğrenilirken, yabancı uyruklu öğrencilere tekvando eğitimlerinin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ve Milli Takım Antrenörü Serap Aydeniz tarafından verileceği bildirildi.

Protokol imzalandı

Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda düzenlenen protokol törenine Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Ermiş, Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Orhan Çelik, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mustafa Buldu, Tekvando İl Temsilcisi Gökay Budak, Başar Spor Kulübü Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Süleyman Başar, Akpınar Mahalle Muhtarı Bişar Saknuk, Okul Müdürü Murat Kemal Bayar katıldı.

Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu Müdürü Murat Kemal Bayar, okullarında 87 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim-öğretim gördüğünü ve bunlardan 72'sinin proje kapsamında tekvando eğitimi alacağını belirtti. Her zaman sporla ilgilendiklerini kaydeden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız ise, çocukları geleceğe hazırlamak için çalışılması gerektiğini ifade etti. Belediye olarak böyle bir projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden projenin bir diğer ortağı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise her zaman spor ve sporcunun yanında olduklarını söyledi. Çelik, yarınların geleceği olan bu çocuklara destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir de amaçlarının bu projeyi il bazına yaymak olduğunu belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından 'Benim yıldızım tekvando' projesinin protokolü taraflar arasında imza altına alındı. Protokol töreni için tekvando kıyafetlerini giyen yabancı uyruklu öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla objektiflere poz verdi.