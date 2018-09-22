Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Manisa'da toplandı

Bir otelde düzenlenen toplantıya AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 46 birlik üyesinin belediye başkanları ve temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi açılış konuşmasını yapan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, birlik üyelerini Manisa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Başkan Çerçi, konuşmasında, “Sizleri şehrimizde ağırladığımız için mutluyuz. Ata sporumuz güreşe olan ilgiyi arttırmak istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. Yağlı güreşimizi gelenekselleştirmek istiyoruz. İlgi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 25 bine yakın katılım oldu. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak istiyoruz. Bu yıl tesislerimizi yeniledik, geliştirdik. Gelecek yıl daha da genişleteceğiz. Sporu önemsiyoruz. Belediye spor kulübümüzde 16 branşta bin 800 sporcu yetiştiriyoruz. Spor ve sporcumuzu desteklemeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

Toplantıda konuşan Birlik Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da yağlı güreşlerin gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması için belediyelerin güçlerini birleştirmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Ata sporumuz yağlı güreşi gelecek nesillere taşımak, daha doğru daha iyi organizasyon yapmak için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bunun gayreti içerisindeyiz. Birliğimiz bir yaşını doldurdu. Bu çalışmada emeği olan herkesi kutluyorum. Bu birlik, kültürümüzü bilme, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarma birliğidir. Hedefimiz yağlı güreş yapan belediyeleri bir araya getirmek. Yağlı güreşe ilgi yoğun. Seyirci kitlemiz var ama bunun lansmanını yeterince yapamıyoruz, tanıtamıyoruz. Bu birlik yağlı güreşlerin tanıtımı ve geliştirilmesini sağlamakla yükümlü. Tabi bu anlamda birlik üyelerimize büyük görev düşüyor” diye konuştu.

Toplantıda birlik üyelerine seslenen AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ise şunları söyledi: “Tüm ebeveynler adına özümüze uymayan, dejenere edilmeye çalışılan gençlerimize bizi biz yapan değerlerimiz için çalışan birliğimizi kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum”

Divan Başkanlığını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, divan üyeliklerini Karesi Havran Belediye Meclis Üyesi Başar Atikbay, Havran Belediye Meclis Üyesi Turgay Kılıç'ın yaptığı toplantıda denetim, plan ve bütçe, hukuk ve mevzuat komisyonu ile encümen üyelerinin seçimi yapıldı. Mecliste yeni üyelik başvurusu da görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Van'ın Gürpınar Belediyesi alınan kararla 47. üye oldu. Başkan Kafaoğlu, Gürpınar Kaymakamı ve aynı zamanda Belediye Başkanvekili olan Osman Doğramacı'ya birliğin rozetini taktı.

Doğu ile batı arasında kardeşlik köprüsü kurmak adına önemli bir proje başlattıklarını, bu anlamda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydeden Gürpınar Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, birlik üyelerini 4-5 Ekim'de Gürpınar'da gerçekleştirilecek “Kırkpınar'dan Gürpınar'a” organizasyonuna davet etti. Doğramacı, “Çok önemli bir işe adım atıyoruz. Kaymakamlar olarak her gittiğimiz yeri oradakilerden daha fazla sahipleniriz. Biz farklı bir görev yürütüyoruz. Ama bugün bize tevdi edilen bir görev daha var. Van, Manisa'ya ve Edirne'ye uzak, ama yalnızca algısal olarak... Biz bir proje yaparak birliğimize sunduk. Kırkpınar'dan Gürpınar'a diye... Sağolsun birliğimiz duyarsız kalmadı. Doğu ile batının kardeşliğini tahsis etmenin heyecanını yaşıyoruz. Hepinizi 4-5 Ekim 2018 tarihlerinde düzenleyeceğimiz organizasyonumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanvekili Doğramacı, konuşmasının sonunda Birlik Başkanı Kafaoğlu'na kırmızı dipli mum vererek Gürpınar'daki organizasyona davet etti.