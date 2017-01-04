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04 Ocak 2017 16:35

Yağmur suyu Akhisar’da da sorun olmaktan çıkacak

Yağmur suyu Akhisar’da da sorun olmaktan çıkacak

04 Ocak 2017 16:35

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar’a kazandırılacak olan prestij caddeleri için MASKİ Genel Müdürlüğü’nün yapacağı yağmur suyu hatları ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçenin 30 yıldır kanayan yarası olan ve taşkınlar yaşanan caddelerdeki problemin ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yapılacak çalışmalar değerlendirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin ilçelerde cazibe noktaları haline getirdiği ve vatandaşların uğrak yerleri olan prestij caddeleri için yeni adımlar atılıyor. Bu kapsamda, Akhisar’da da prestij caddeleri inşa edilecek caddeler ve sokaklar belirlendi. Belirlenen sokaklar üzerine MASKİ Genel Müdürlüğü’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Hasan Patel, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ve MASKİ Sorumlusu Fatih Tuncer yer alan toplantıda, harita üzerinde çalışma yapılacak noktalar ile ilgili görüşüldü.
Akhisar’a değer katacak olan prestij caddelerinin altyapı çalışmalarını yapacak olan MASKİ, Tahir Ün Caddesi ile 8, 9, 10, 11, 16, 17 ve 19. Sokaklara yağmur suyu hattı döşeyecek. Önümüzdeki hafta içerisinde projesi hazırlanacak noktaların, sıkıntı yaratan yağmur suyu problemi MASKİ tarafından ortadan kaldırılacak. Altyapı çalışmasının tamamlanması ile birlikte belirlenen yerlere Büyükşehir Belediyesi, prestij caddelerini inşa etmeye başlayacak.



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