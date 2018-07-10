Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2018 13:03

Yağmur ve sıcak domatesi vurdu

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, yağmur ve sıcağın bu yıl domatesi olumsuz etkilediğini belirterek yeterli domatesin olmadığını ve bu yüzden de kurutmalık domates ihracatında düşüş yaşanabileceğini ifade etti.

Yağmur ve sıcak domatesi vurdu

10 Temmuz 2018 13:03


Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, yaptığı açıklama ile bu yıl domatesin yağmur ve sıcaktan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Altındağ, bu yıl ciddi anlamda domates kıtlığının yaşanacağını, bu durumun ihracatı bitirme noktasına getireceğini ileri sürdü.


Altındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Domatesler bu yıl hastalıklı. Domates kaybına neden olan hastalık sebebiyle yeteri kadar domates çıkmadı. Fiyatlar yüksek olduğu için bu sene kurutma işi de zor gibi görünüyor. Akhisar’dan tutun da Torbalı’ya kadar domateslerde çok büyük hastalık var. Zaten 8-10 bin dekarlık alan, hastalıktan dolayı sürüldü. Bunun etkisi çok büyük. Kalan domateslerde ise yağmurlardan dolayı büyük bir hastalık var. Her gün ilaç atmamıza rağmen domatesleri koruyamıyoruz."


Çiftçinin eline geçen domates fiyatıyla pazardaki fiyatların arasında büyük bir fiyat farkı olduğuna da değinen Altındağ, "Üreticiden tüketicinin eline geçene kadar domatesler 3-4 elden geçmektedir. Domates 3-4 elden geçtiği zaman bu durumdan hem üretici hem de tüketici zarar görüyor. Şimdi pazarda 3,5 liradan 5 liraya kadar domates var. Domates yok değip de getirim elde etmesinler. Çiftçiden aldığı paranın bir miktar üzerinden kârını koyup satmıyorlar. Ürünün olmadığı anlaşıldığı zaman da fiyatlar tavan yapıyor” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç