Yağmur ve sıcak domatesi vurdu

Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, yaptığı açıklama ile bu yıl domatesin yağmur ve sıcaktan olumsuz etkilendiğini kaydetti. Altındağ, bu yıl ciddi anlamda domates kıtlığının yaşanacağını, bu durumun ihracatı bitirme noktasına getireceğini ileri sürdü.

Altındağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Domatesler bu yıl hastalıklı. Domates kaybına neden olan hastalık sebebiyle yeteri kadar domates çıkmadı. Fiyatlar yüksek olduğu için bu sene kurutma işi de zor gibi görünüyor. Akhisar’dan tutun da Torbalı’ya kadar domateslerde çok büyük hastalık var. Zaten 8-10 bin dekarlık alan, hastalıktan dolayı sürüldü. Bunun etkisi çok büyük. Kalan domateslerde ise yağmurlardan dolayı büyük bir hastalık var. Her gün ilaç atmamıza rağmen domatesleri koruyamıyoruz."

Çiftçinin eline geçen domates fiyatıyla pazardaki fiyatların arasında büyük bir fiyat farkı olduğuna da değinen Altındağ, "Üreticiden tüketicinin eline geçene kadar domatesler 3-4 elden geçmektedir. Domates 3-4 elden geçtiği zaman bu durumdan hem üretici hem de tüketici zarar görüyor. Şimdi pazarda 3,5 liradan 5 liraya kadar domates var. Domates yok değip de getirim elde etmesinler. Çiftçiden aldığı paranın bir miktar üzerinden kârını koyup satmıyorlar. Ürünün olmadığı anlaşıldığı zaman da fiyatlar tavan yapıyor” diye konuştu.