Yağmursuyu hattı, Soma’nın taşkın sıkıntılarına son verecek

İkinci etap çalışmalarına başlanan proje hızla ilerliyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, ilçe merkezlerini yağışlı havalarda meydana gelen sıkıntılardan kurtarmak için il genelinde yoğun mesai harcıyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde 5 buçuk kilometre yağmursuyu hattı kuşaklama çalışması yapılıyor. Muzaffer Tezcan ve Adalet Caddesi’nde imalatları tamamlayan ekipler, Turgutalp Mahallesi ile Fatih Caddesi’nde çalışmalarına devam ediyor. MASKİ ilçede ayrıca, prestij caddeleri için 2 buçuk kilometre uzunluğunda hat döşemişti. Toplamda 8 buçuk milyon TL’lik bir yatırıma imza atılacak olan çalışma ile ilçe merkezinde yaşanan taşkın manzaraları son bulacak.

“Yatırımlarımızda hız kesmiyoruz”

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. Soma ilçe merkezini yağmursuyu sıkıntısından kurtaracak projemizin ikinci etabına devam ediyoruz. Somalı vatandaşlarımızın rahatı için yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde yılların kanayan yarasına son veriyoruz. Şu an yapmış olduğumuz çalışma ile bir problemi daha ortadan kaldırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatları ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde yaşanan taşkın sıkıntılarına kalıcı bir çözüm üretiyoruz” dedi.