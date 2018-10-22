Yağmursuyu ve doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde su baskınlarını önlemek amacıyla Salihli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından yerinde incelendi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında yaşanan su baskınlarını ortadan kaldıracak olan yağmursuyu çalışmaları ile ilçenin enerji ihtiyacını ortadan kaldıracak olan doğalgaz çalışmaları devam ediyor. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da devam eden yağmursuyu ve doğalgaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Salihli ilçe merkezinde yaşanan su baskınlarını ortadan kaldıracak olan projenin inşaat çalışmalarının sürdüğü Üst Fevzipaşa Caddesinde Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Kayda, yürütülen yağmur suyu alt yapı çalışmaları hakkında bilgi aldı. 25 kilometrelik yağmur suyu hat döşeme çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Başkan Kayda, ilçe genelindeki çalışmaların en kısa zamanda tamamlanması için ekiplerin gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Yörük Mahallesinde devam eden doğalgaz alt yapı ve hat döşeme çalışmalarında da incelemelerde bulunan Başkan Kayda, “Salihli'mizde doğalgaz alt yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Doğalgaz gitmeyen hiçbir mahallemiz, evimiz kalmayacak. Ekiplerimiz şu an da Yörük Mahallesinde çalışmalarını sürdürüyor. Apartmanların kapı önlerine branşmanlar yerleştiriliyor" dedi.