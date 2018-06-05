Yalçınkaya’dan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu özel eğitim sınıflarına birer ziyaret gerçekleştiren Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, öğrencilerle zaman geçirerek onların yüzünü güldürdü. Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile yakından ilgilenen Yalçınkaya, öğrencilerin durumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgi aldı.

İki okuldaki özel öğrencileri ziyaret ettiğini kaydeden Yalçınkaya, “Öğrencilerimize hediyelerimizi takdim ettik. Özel öğrencilerimiz ile bir arada olmak, onları dinlemek, onları anlamak dünyanın en güzel mutluluğuydu. Özel öğrencilerimiz bizim için her zaman ayrı. Onları seviyoruz, iyi ki varlar. Yine bu özel öğrencilerimizin yetişmesinde özel emek sarf eden özel öğretmenlerimize ve çalışmalarından dolayı okul idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.