Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 11:14

Yalçınkaya’dan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulunda eğitim gören özel öğrencileri ziyaret etti.

Yalçınkaya’dan özel öğrencilere anlamlı ziyaret

05 Haziran 2018 11:14


Cumhuriyet İlkokulu ve Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu özel eğitim sınıflarına birer ziyaret gerçekleştiren Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, öğrencilerle zaman geçirerek onların yüzünü güldürdü. Özel eğitim sınıfı öğrencileri ile yakından ilgilenen Yalçınkaya, öğrencilerin durumlarıyla ilgili öğretmenlerinden bilgi aldı.


İki okuldaki özel öğrencileri ziyaret ettiğini kaydeden Yalçınkaya, “Öğrencilerimize hediyelerimizi takdim ettik. Özel öğrencilerimiz ile bir arada olmak, onları dinlemek, onları anlamak dünyanın en güzel mutluluğuydu. Özel öğrencilerimiz bizim için her zaman ayrı. Onları seviyoruz, iyi ki varlar. Yine bu özel öğrencilerimizin yetişmesinde özel emek sarf eden özel öğretmenlerimize ve çalışmalarından dolayı okul idarecilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
33
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç