Yalnız Değilsin Projesi bin 90 vatandaşa ulaştı

MASKİ Genel Müdürlüğü, yaptığı her hizmetle Manisalıların yanında yer almaya devam ediyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirilen ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi çığ gibi büyüyor. Bin 90 aboneye ulaşılan hizmet sayesinde yaşlı, kimsesiz, engelli ve çalışma saatleri nedeniyle hizmet binalarına gelemeyen vatandaşın işlemleri kısa sürede yapılıyor. Aboneler, MASKİ ile ilgili işlemlerini yapmak için evlerinden özel araçla alınarak hizmet binasına getiriliyor. Hizmet binalarına gelemeyecek durumda olan vatandaşın işlemleri ise evlerinde yapılıyor. ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı belgesine layık görülen sosyal sorumluluk projesinden, Alo 185 Çözüm Merkezi’ni arayarak durumlarını ileten vatandaşlar hizmetten kolaylıkla faydalanabiliyor.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi ile Manisalılara bir telefon kadar uzak olduklarını belirterek, “İdare olarak yaşlı, kimsesiz ve engelli abonelerimiz için hayata geçirdiğimiz ‘Yalnız Değilsiniz’ projemiz ile vatandaşımıza hizmet ulaştırıyoruz. Abonelerimizden aldığımız geri dönüşler ise en büyük mutluluğumuz. Hemşerilerimizin gözlerinde gördüğümüz mutluluğu tarif etmenin imkanı yok. Hizmet ulaştırdığımız vatandaşımız personelimize ‘oğlum geldi’ diye sesleniyor. Allah nasip ederse yaptığımız her işte Manisalıların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.