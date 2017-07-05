Yangın mağduru ailelere büyükşehirden yardım eli

Büyükşehir Belediyesi, acılı aileleri zor günlerinde yalnız bırakmayarak eşya desteğinde bulundu.

Manisa’nın il genelinde gerçekleştirdiği yatırımlarla şehre değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi bir yandan da sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerle Manisalıları yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Saruhanlı ilçesi Paşaköy Mahallesinden Havva Diken, Hacırahmanlı Mahallesinden Adnan Çiçek ve Yılmaz Mahallesinden Yusuf Akkuş’a yardım elini uzattı. Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Müdürü Nuri Güncan ilk olarak Paşaköy Mahallesinde ikamet eden Havva Diken’i ziyaret etti. Mağdur aileye Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına geçmiş olsun temennilerinde bulunan Güncan buzdolabı, çamaşır makinası, fırın ve televizyon gibi evin temel ihtiyaçlarını kendilerine teslim etti.

Saruhanlı Koordinasyon Müdürü Nuri Güncan Paşaköy Mahallesinin ardından Hacırahmanlı Mahallesinde ikamet eden Adnan Çiçek’i ziyaret etti. Sobadan çıkan yangın sonucu eşyaları kullanılamaz hale gelen Çiçek ailesini yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyeciliğin gerekliliği yerine getirdi. Saruhanlı Koordinasyon Müdürü Nuri Güncan, Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşların iyi günlerinde olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarında olduklarını belirterek Adnan Çiçek’e televizyon, halı, çekyat ve çamaşır makinesini teslim etti.

Mağdur ailelere sağladığı destekle yüreklerdeki acıyı bir nebze olsa söndüren Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Mahallesinde ikamet eden Yusuf Akkuş’u da zor gününde yalnız bırakmadı. Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürü Nuri Güncan, geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangın sonucu mağdur durumda olan Yusuf Akkuş’u ziyaret ederek televizyon, halı, fırın ve tencere takımı gibi evin temel ihtiyaçlarını kendisine teslim etti.

Çıkan yangın sonucu mağduriyet yaşayan aileler Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine yapılan yardım nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Eşyaları yenilenen aileler Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e zor günlerinde yanlarında olduğu için teşekkür etti.