Yangında küle dönen eşyaları büyükşehir tarafından yenilendi

Gördes’e bağlı Şeyhyayla Mahallesi’nde Şaban Efe’ye ait evde meydana gelen yangın sonucu, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, mağdur aileye yardım elini uzattı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından temin edilen eşyalar, Gördes Koordinatörü Alp Safa Gökkaya tarafından aileye teslim edildi. Aileye, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve televizyon desteğinde bulunulduğunu belirten Koordinatör Alp Safa Gökkaya, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün geçmiş olsun dilekleriyle birlikte selamlarını da aileye iletti. Zor günlerinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün yanlarında olduğunu belirten Şaban Efe ise, desteklerinden dolayı Başkan Ergün’e teşekkür etti.