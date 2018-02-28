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28 Şubat 2018 17:13

Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yangın sırasında evde mahsur kalan biri çocuk 3 kişiyi itfaiye ekipleri kapıyı kırarak kurtardı.

Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

28 Şubat 2018 17:13

Dumandan etkilenen yaşlı çift ve torunları hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Atatürk Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, sobadan çıktığı iddia edilen yangında biri çocuk 3 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev içerisinde mahsur kalan M.V. (64), A.V. (61) ve torunları M.C.V.’yi .(4) kapıyı kırarak kurtardı.


Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilen üç kişinin, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.




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