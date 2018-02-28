Yangında mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı

Dumandan etkilenen yaşlı çift ve torunları hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Atatürk Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, sobadan çıktığı iddia edilen yangında biri çocuk 3 kişi mahsur kaldı. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ev içerisinde mahsur kalan M.V. (64), A.V. (61) ve torunları M.C.V.’yi .(4) kapıyı kırarak kurtardı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilen üç kişinin, durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yangın ekiplerin çalışması ile kısa sürede söndürüldü.